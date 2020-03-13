Edremit Belediyesinin doğal gaz çalışmalarına başlamasını istediler - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5 ay önce başlayan ancak belediyenin kazılan yolları yapmak istemediği iddiasıyla bir süre önce durdurulan doğal gaz çalışmasının yeniden başlatılması basın açıklaması yapıldı.

Edremit Doğal Gaz Terfi İstasyonu önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, belediyenin doğal gaz firmasının önünü açmadığını belirterek, "Farklı yerler gösteriyor. Güzergah konusunda yardımcı olmuyor. Yeni hatlar açılmasını engelliyor." dedi.

Edremit Belediyesi Meclis Grup Başkanı Murat Tuna da belediyenin doğal gazın önüne çelikten duvar ördüğünü savunarak, Edremit Belediyesinin oy birliğiyle aldığı Meclis kararıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK), doğal gaz şebekesini döşeyecek firmaya karşı taahhüdünün olduğunu anımsattı.

Belediyenin doğal gaz şebekesinin şehir içine yayılmasını önlemekteki amacının üstünü örtmekten imtina ettiğini önü süren Tuna, "20 ilçemizin 19'u bu karara uymuş doğal gazını kapısına kadar getirtmiş. Şubat ayındaki Meclis toplantısında şunu söyledik, 'Sayın Başkan bakın Edremit'e doğal gazı Meclis kararıyla aldık. Bu hizmeti bu memlekete getirin 5 yıl çivi çakmayın. Biz sizin yanınızdayız.' Tutanaklarda var." diye konuştu.