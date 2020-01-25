Edremit Belediyesinin ilk yardım tırı yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit Belediyesinin ilk yardım tırı yola çıktı - Son Dakika

Edremit Belediyesinin ilk yardım tırı yola çıktı

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesi, Elazığlı vatandaşların yaralarının sarılması noktasında oluşturduğu ilk yardım tırını dualar eşliğinde uğurladı.

Edremit Belediyesinin ilk yardım tırı yola çıktı, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesi, Elazığlı vatandaşların yaralarının sarılması noktasında oluşturduğu ilk yardım tırını dualar eşliğinde uğurladı.


6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için Türkiye'nin birçok ilinde yardımlar gitmeye başlarken, Edremit Belediyesi de ısınma, giyim malzemelerinden oluşan ilk yardım tırını gönderdi. 'Gün Kardeşlik Günüdür' sloganıyla bir gecede hazırlıklarını tamamlayan Edremit Belediyesi, yaklaşık 700 battaniye ve 300 ısıtıcının olduğu tırı Elazığ'a uğurladı. Edremit Belediyesi Başkan yardımcısı Vedat İlli ile Ercan Karahan'ın yanı sıra AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu, meclis üyeleri ve muhtarların da katıldığı yardım kampanyasında konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kampanyaya vatandaşların yoğun destek sunduğunu ifade etti. Vatandaşların yardımlarını da ikinci tır ile göndereceklerini dile getiren Başkan Say, "Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Sivrice, Elazığ ve Malatya belediyeleri ile iletişime geçtik. Dün akşamdan itibaren belediye imkanlarımızla temin ettiğimiz yardım malzemelerini gönderiyoruz. 700 adet battaniye ve 300 ısıtıcı ile ilk kamyonumuzu yola çıkarıyoruz" dedi.


"Kaderimiz bir acılarımız bir"


Depremi yaşamış Vanlılar olarak, bu acıyı en iyi hisseden vatandaşlar olarak Elazığlı ve Malatyalı vatandaşlarla bir olduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Say, "Kaderimiz bir, acılarımız bir. Bu anlamda da gün kardeşlik günüdür deyip Edremit Belediyesi olarak ilk adımımızı attık. Halkımızın duyarlılığı had safhada. Gerek Edremit'te gerekse de çevre ilçelerden tüm halkımız yardım duyarlılığını göstermektedir. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde AFAD'ın koordinasyonunda el birliğiyle ülkemiz bu sıkıntıyı da atlatacaktır. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ben bu anlamda depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.


Konuşmanın ardından Edremit Belediyesi tarafından hazırlanan yardım tırı, dualar eşliğinde Elazığ'a uğurlandı. - VAN

Edremit Belediyesi, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Enkazın altında 112'yi arayan vatandaş ''Nefes alamıyorum'' diyerek yardım istedi
Yaşlı kadın, depremden 17 saat sonra enkaz altından çıkarıldı Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 23:28:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit Belediyesinin ilk yardım tırı yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]