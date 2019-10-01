Edremit-Çanakkale kara yolunda inceleme

Edremit Çanakkale D550-06 kara yolunda meydana gelen ve gelebilecek trafik kazlarının önlenmesi amacıyla Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında oluşturulan ekip yerinde inceleme yapıldı.

Edremit ilçesinde trafik akışının rahat ve güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında düzenlenen toplantıda alınması gereken önlemler değerlendirildi.

Çanakkale D550-06 kara yolunda gerçekleştirilen yerinde incelemede toplu taşıma araçlarının kullanacağı yan yol, duraklar ve yeni cepli durakların konumlandırılması planlandı.

Çanakkale kara yolunda vatandaşlar açısından trafik güvenliğinin sağlanmasının önemini vurgulayan Sırmalı:

"Edremit ilçemizde tüm vatandaşlarımızın güvenliği bizim öncelikli konularımız arasındadır. Bu nedenle ilçemizden geçen kara yollarında trafik akışının güvenli ve seri olmasına önem veriyoruz. İlçemizde trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde yolculuk yapması ve özellikle Çanakkale- Edremit kara yolu üzerinde bulunan başta AVM'ler olmak üzere, diğer okul ve resmi kurumlara gelen vatandaşlarımızın rahatça inmelerini, binmelerini, yolculuk yapmalarını ve karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçişlerini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün burada yaptığımız inceleme ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve Edremit Belediyesi tarafından yapılacak çalışmalar ile özellikle AVM önlerinde toplu taşıma araçları tarafından yan yolların kullanılması ve yeni durakların hayata geçirilmesi ile vatandaşlarımız daha güvenli yolculuk yapacaklardır. Bu çalışmalarımıza katkı sağlayacak tüm kurumlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Özellikle trafiğin yoğun olarak işlediği AVM'ler bölgesi ve Akçay Otogar Çıkışı arasında kara yoluna cep yapılması ile yan yol, durakların güzergahlarının yeniden belirlendiği incelemeye, Belediye Başkanı Hasan Selman Arslan, Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, Jandarma Komutanı Ömer Koç, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Akif Şencan, Karayolları Müdürlüğü yetkilileri, Bölge Trafik Şube Müdürü Ziver Kaya, Bölge Trafik İstasyon Amiri Ezgi Yıldız katıldı.