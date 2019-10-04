Edremit CHP'den uyuşturucu tepkisi

CHP Edremit İlçe Başkanı Fatih Yılmaz Edremit'teki uyuşturucu operasyonu ile ilgili partiye yönelik olan eleştiri ve tepkileri değerlendirmek ve bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi.



Basın toplantısına Kadın Kolları Başkanı Sema Önder, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Yavuz ilçe yönetim kurulu üyeleri Belediye Meclis Üyeleri ve partililer katıldı.



İlçe Başkanı Fatih Yılmaz, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve partimizin üyesi olan şahısların partimize verdiği zararı, üzülerek öğrendik



Bunun üzerine soruşturmanın gizlilik esasına uyarak, basının haberini, resmi kaynaklardan öğrenerek teyit ettik. Bunun üzerine gençlik kollarında bulunan bu şahısların, önce gençlik kolları yönetiminden azlederek, ilçe yönetim kurulu ile olağan üstü toplanarak, aynı gün partiden ihracı gerektiren bu suçların il disiplin kuruluna sevk ederek ihraç işlemlerini başlattık "dedi



Bu gün ne yazık ki sosyal medya ile bazı şahısların CHP üzerine münferit saldırılarını üzülerek gördüklerini belirten Yılmaz, " Bu davranış biçiminin çok acımasız olduğunu, bu tip kişilerin yaşamın ve kuruluşların içinde her daim çıkabileceğini görüyoruz. Bir çuval pirincin içinden 3-5 tane taş çıkarsa bu çuvalın tamamının taşlı olduğu anlamına gelmez. Partimize zarar veren kim olursa olsun mutlaka cezasını çekecektir. Kaldı ki bu şahıslar bu gün adaletin önünde çok ağır cezayı alacaklarına inancımız tamdır. Bu olay tamamen kişisel, münferit bir olay iken bu gün CHP ile ilişkilendiren her kim olursa olsun şiddetle kınıyoruz."diye konuştu. - BALIKESİR