Edremit deve güreşlerine ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesi geleneksel deve güreşlerine ev sahipliği yaptı. Edremit Belediyesi ve İDA Deveciler Derneği tarafından organize edilen deve güreşlerine Ege'nin birçok bölgesinden 180 deve katıldı.



Ege Bölgesi'nde kış aylarında yapılan deve güreşleri her yıl geleneksel olarak gerçekleştiriliyor. Güre Deve Güreşi Arenası'nda yapılan deve güreşlerini binlerce kişi izlerken, bu yıl Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi ağalık yaptı. Develerin sahada çekişmeli güreşleri ilgi ile izlendi. Zaman zaman rakiplerinden kaçan develer seyircilerin arasına dalarak heyecanlı dakikalar yaşanmasına neden oldu.



Deve güreşlerine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve davetliler katıldı. - BALIKESİR