Son Dakika Haberleri: Edremit'e ateş düştü: Kazada bir aile yok oldu
Son Dakika 3. Sayfa Edremit'e ateş düştü: Kazada bir aile yok oldu - Son Dakika

Edremit'e ateş düştü: Kazada bir aile yok oldu

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesine ateş düştü.

Edremit'e ateş düştü: Kazada bir aile yok oldu, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesine ateş düştü. Edremit'te bir cami imamı, Çorum'da geçirdiği trafik kazasında anne ve babası ile hayatını kaybetti. Eşi ise kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı. Kazada, toplamda 4 kişi yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre kaza, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edremit'ten yola çıkan Fahri Erer'in kullandığı 10 FAD 60 plakalı otomobil, Çorum-Ankara karayolunun 7'nci kilometresindeki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Çelebi Çınar idaresindeki 19 ABD 044 plakalı mandalina yüklü tıra çarptı. Feci kazada tırın altına giren araçtaki sürücü ile beraberinde bulunan anne Saliha ve baba Yunus Erer hayatını kaybetti, Hanife Erer ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Edremit'e ateş düştü


Edremit Kurşunlu Camisi İmam-Hatibi ve Türk Diyanet-Vakıf Sen Edremit ilçe temsilcisi olan ve yakın ilişkileri nedeniyle çok sevilen Fahri Erer'in ailesi ile kazada hayatını kaybetmesi, ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Kaza din görevlilerini de yasa boğdu.


Aslen Tokatlı olan anne ve babasını tatil için geldikleri Edremit'ten Fahri Erer'in özel aracıyla memleketlerine geri götürmek için yola çıktıkları öğrenildi. Anne ve baba Tokat Erbaa ilçesinde öğle namazını müteakip toprağa verilirken, imam hatip Fahri Erer ve eşi Hanife Erer'in ise çocuklarının isteği üzerine cenazesinin yarın Edremit'ten kaldırılacağı öğrenildi. - BALIKESİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AEK, Mehmetçik'e destek veren Yunus Özmusul'un sözleşmesini feshetti!
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubayın yargılanmasına başlandı Ünlü rapçi Ezhel askere gidiyor Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 21:31:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'e ateş düştü: Kazada bir aile yok oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]