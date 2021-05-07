Edremit'e dört "Aile Sağlığı Merkezi" yapılacak - Son Dakika

" Sağlık Bakanlığı destekleriyle, ilçe merkezine 8 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi, Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisine 4, Cennetayağı Mahallesine 4 ve Eroğlan Mahallesine 3 hekimli Aile Sağlığı Merkezi kazandırılacak."

Aile Sağlığı Merkezlerinin sayısının artırılması amacıyla çalışmaların devam ettiğini aktaran Ünsal, şunları kaydetti:

Balıkesir 'in Edremit ilçesinde, dört Aile Sağlığı Merkezi daha yapılacak.

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