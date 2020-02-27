Edremit'e fındık büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Edremit'e fındık büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika

Edremit'e fındık büyüklüğünde dolu yağdı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilçe merkezine fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Edremit'e fındık büyüklüğünde dolu yağdı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilçe merkezine fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Özellikle sürücüler araçlarını dolu yağışından korumak için çeşitli önlemler aldı.


Akşam saatlerinde bölgede etkili olan Lodos Fırtınası nedeniyle dolu yağışı gerçekleşti. Yaklaşık 15 dakika süre şiddetli dolu yağışı özellikle otomobil sahiplerini tedirgin etti. Fındık büyüklüğünde yağan ve fırtınanın etkisiyle şiddetlenen yağış ilçe merkezinde yoğun bir şekilde yaşandı. Araç sürücüleri yağış sonrasında dolu olayının tekrarlama olasılığına karşı kendi imkanları ile araçlarını koruma altına aldıkları gözlendi. - BALIKESİR

Dolu Yağışı, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:46 Kaynak: İHA
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