Edremit'e giriş-çıkışlarda yol kontrol tedbirleri artırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Edremit'e giriş-çıkışlarda yol kontrol tedbirleri artırıldı - Son Dakika

Edremit'e giriş-çıkışlarda yol kontrol tedbirleri artırıldı

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen (COVID-19) Koronavirüs salgınından Türkiye'yi ve vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Balıkesir'in Edremit ilçesinde de hayata geçirilen önlemler arttırıldı.

Edremit'e giriş-çıkışlarda yol kontrol tedbirleri artırıldı, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen (COVID-19) Koronavirüs salgınından Türkiye'yi ve vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Balıkesir'in Edremit ilçesinde de hayata geçirilen önlemler arttırıldı.


Balıkesir İl Hıfzısıhha Kurulunun Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında aldığı kararlar ilçede Edremit Kaymakamlığı koordinasyonunda uygulanmaya başladı. Alınan kararlar kapsamında; şehirlerarası seyahat eden tüm özel araçların şehrin giriş noktalarında durdurulmasına, araçlarda bulunan herkesin sağlık kontrolüne tabi tutulmasına, karantinaya alınmasını gerektirecek bir durum tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gün süreyle karantina altına alınmasına, özel araçlarıyla seyahat eden tüm kişilerin varış illerindeki ikametlerinde 14 gün boyunca gözlem altında tutulmasına karar verildi. Edremit giriş ve çıkışlarında yol kontrol uygulamaları bu doğrultuda yapılmaya başlanıldı.


Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler hakkında bilgilendirme yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; "Alınan önlemler kapsamında, Edremit ilçemizin giriş ve çıkış noktalarında İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğümüz eş güdümünde; ateş ölçümü, gerekli ikaz, bilgilendirme ve taahhütname işlemleri ile ilgili uygulamalar yapılmaktadır. Başka illerden ilçemize gelen vatandaşların takip ve kontrolleri kolluk kuvvetlerimiz, sağlık görevlilerimiz tarafından yapılmaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza sirayet etmemesi için gerekli olan tedbirleri almaktayız. Vatandaşlarımızın da bu hususlarda hassas davranarak yapılan uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir." Dedi - BALIKESİR

Koronavirüs, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:58 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı         
20:04
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi         
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
19:46
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti. Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti.         
19:46
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi         
19:31
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
19:29
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı         
19:17
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor         
18:38
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti         
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı         
18:35
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi         
18:29
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi         
18:22
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi         
18:06
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti         
17:54
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar         
17:52
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi         
17:43
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı         
17:40
İmamoğlu, Soylu'nun İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi         
17:39
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü         
17:20
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir         
17:19
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor         
17:18
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi         
17:03
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek         
17:02
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin         
17:00
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım         
16:58
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı         
16:55
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı         
16:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz         
16:31
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 20:36:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit'e giriş-çıkışlarda yol kontrol tedbirleri artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]