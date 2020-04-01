Edremit'e giriş-çıkışlarda yol kontrol tedbirleri artırıldı - Son Dakika

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen (COVID-19) Koronavirüs salgınından Türkiye'yi ve vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Balıkesir'in Edremit ilçesinde de hayata geçirilen önlemler arttırıldı.



Balıkesir İl Hıfzısıhha Kurulunun Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında aldığı kararlar ilçede Edremit Kaymakamlığı koordinasyonunda uygulanmaya başladı. Alınan kararlar kapsamında; şehirlerarası seyahat eden tüm özel araçların şehrin giriş noktalarında durdurulmasına, araçlarda bulunan herkesin sağlık kontrolüne tabi tutulmasına, karantinaya alınmasını gerektirecek bir durum tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gün süreyle karantina altına alınmasına, özel araçlarıyla seyahat eden tüm kişilerin varış illerindeki ikametlerinde 14 gün boyunca gözlem altında tutulmasına karar verildi. Edremit giriş ve çıkışlarında yol kontrol uygulamaları bu doğrultuda yapılmaya başlanıldı.



Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler hakkında bilgilendirme yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; "Alınan önlemler kapsamında, Edremit ilçemizin giriş ve çıkış noktalarında İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğümüz eş güdümünde; ateş ölçümü, gerekli ikaz, bilgilendirme ve taahhütname işlemleri ile ilgili uygulamalar yapılmaktadır. Başka illerden ilçemize gelen vatandaşların takip ve kontrolleri kolluk kuvvetlerimiz, sağlık görevlilerimiz tarafından yapılmaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza sirayet etmemesi için gerekli olan tedbirleri almaktayız. Vatandaşlarımızın da bu hususlarda hassas davranarak yapılan uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir." Dedi - BALIKESİR