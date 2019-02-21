Edremit'e İkinci Kez "12 Yıldız Şehri" Ödülü Verildi

Balıkesir
'in Edremit
ilçesine ikinci kez "12 Yıldız Şehri" ödülü verildi.
Edremit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa
Konseyinde yapılan değerlendirmede Edremit ikinci kez "12 Yıldız Şehri" olmaya hak kazandı. Fransa
'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Parlamentosu binasında düzenlenen ödül törenine katılan Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Acar ve Meclis Üyesi Mehmet Ertaş
, ödülü aldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Acar, "Edremit Belediyesi olarak hazırladığımız etkinliklere katılarak, bu eşsiz başarıya katkı sağlayan değerli gençler, çocuklar, öğretmenler, personelimiz, yerel idareciler ve bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederek teslim aldığımız '12 Şehir' ödülünü gururla Edremit'imize ithaf ediyoruz." ifadesini kullandı.
Acar, uluslararası ve Avrupa Birliğinin teşvik ettiği bu tür etkinliklerde yer almanın Edremit Belediyesine stratejik iş birlikleri, yeni hibe kaynakları ve proje ortaklarının kapılarını açmasında yararlı olacağını sözlerine ekledi.
Edremit Belediyesi, aynı ödülü geçen yıl da almaya hak kazanmıştı.