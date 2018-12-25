Son Dakika Haberleri: Edremit'e Kardeş Kentten Ziyaretçiler Geldi

Edremit'e Kardeş Kentten Ziyaretçiler Geldi

1 saat önce

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, belediyenin kardeş şehri olan Bulgaristan'ın Madan Belediye Başkanı Fahri Molaysenov ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Edremit'e Kardeş Kentten Ziyaretçiler Geldi, System.String[]
Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, belediyenin kardeş şehri olan Bulgaristan'ın Madan Belediye Başkanı Fahri Molaysenov ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Madan Meclis Başkanı Behcet Sirakov, meclis üyeleri ve belediye görevlilerinden oluşan 27 kişilik heyetle ilçeye gelen Madan Belediye Başkanı Fahri Molaysenov, Kamil Saka'yı makamında ziyaret etti.

Saka, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Belediye Başkanımız Fahri Molaysenov ve bölgenin Milletvekili Hayri Sadıkov benim kardeşlerim gibiler. Kardeşlerimizle bir arada olmaktan son derece mutluyum. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözü doğrultusunda karşılıklı diyalog içerisinde kardeşliğimizi ve işbirliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Fahri Malaysenov ise yeniden Türkiye'de ve Edremit'te bulunmaktan mutlu olduklarını aktararak, "Uzun yıllara dayanan kardeşliğimizin göstergesi olarak bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Birlikte ortak çalışmalar yapmaktan mutlu olacağız. Sizleri de Bulgaristan'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette karşılıklı işbirliği içerisinde ortak projeler oluşturulması ve Avrupa Birliğinin ilgili birimlerine sunulması hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bulgar heyet, resmi görüşmelerin ardından Edremit'te ilçenin tarihi ve doğal mekanlarını gezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:55 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da Eğitime 1 Günlük Kar Engeli Son Dakika! Esad Güçleri, PKK ile Anlaşıp Münbiç'in Batı Kırsalındaki Arimah Beldesine Girdi

Gözü Dönmüş Genç, Düğününe 10 Gün Kala Nişanlısına Tecavüz Etti Acılı Baba, Üç Evladından Hangisinin Tabutuna Sarılacağını Bilemedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 16:16:02. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'e Kardeş Kentten Ziyaretçiler Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]