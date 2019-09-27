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Edremit'e yeni müftü

4 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçe Müftüsü Sait Emin Arvas'ın emekliye ayrılması ile boşalan göreve Aydın'ın Söke İlçe Müftüsü Ahmet Yayla atandı.

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Balıkesir'in Edremit ilçe Müftüsü Sait Emin Arvas'ın emekliye ayrılması ile boşalan göreve Aydın'ın Söke İlçe Müftüsü Ahmet Yayla atandı.


Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Yayla, çeşitli yerlerde vaizlik yaptıktan sonra sırasıyla Kars-Iğdır, Kastamonu-Seydiler, Tekirdağ-Saray, Yalova- Çınarcık, İstanbul- Kağıthane ilçe müftülüğü görevlerinde bulundu. Bir sürede Yalova Müftü yardımcılığı görevinde bulunan Yayla, 2012 yılında Aydın'ın Söke ilçesine atanarak bu güne kadar burada da ilçe müftüsü olarak görev yaptı. Yayla'nın evli ve 4 çocuk babası olduğu, Arapça ve İngilizce bildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Müftü, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:27 Kaynak: İHA
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