Son Dakika Haberleri: Edremit Emitt'e Hazırlanıyor

Edremit Emitt'e Hazırlanıyor

1 saat önce

Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, Balıkesir'in Edremit ilçesinin daha etkin tanıtılabilmesi için Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında hazırlık toplantısı yapıldı.

Edremit Emitt'e Hazırlanıyor, System.String[]
Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, Balıkesir'in Edremit ilçesinin daha etkin tanıtılabilmesi için Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında hazırlık toplantısı yapıldı.

Toplantıda 31 Ocak-03 Şubat 2019 tarihleri arasında TÜ-YAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yerini almaya hazırlanan Edremit standları için son hazırlıklar gözden geçirildi.

Edremit'in tüm güzellikleriyle dünya çapında tanıtılması için yoğun çalışmaları bulunduğunu kaydeden Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Edremit'in turizmde hak ettiği noktaya gelebilmesi için tanıtım faaliyetlerinin önemli olduğunu belirtti. Kaymakam Ali Sırmalı; "Edremit'in sahip olduğu turizm potansiyelleri ile doğal güzelliklerinin daha geniş kitlelere tanıtabilmesi için ilçedeki ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte ortak çalışmalar yürütmekteyiz" dedi.

Toplantıya Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tuncer, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı M. Hakkı Semerci, Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eyüp Satıl, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personeli Gülbahar Bilgiç, Altınoluk, Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Z. Gülçin Cömert, Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Ali Canlı katıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:51 Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, Ali Sırmalı, Edremit, Ekonomi
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