Son Dakika Haberleri: Edremit Emıtt'te Tanıtılıyor

Edremit Emıtt'te Tanıtılıyor

26 dakika önce

Kuzey Ege'nin incisi Balıkesir'in Edremit ilçesi 31 Ocak-03 Şubat 26 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtılıyor.

Edremit Emıtt'te Tanıtılıyor, System.String[]
Kuzey Ege'nin incisi Balıkesir'in Edremit ilçesi 31 Ocak-03 Şubat 26 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtılıyor. Dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer alan olan EMITT'te Edremit Belediyesi tarafından ilçenin güzellikleri anlatılıyor.

Edremit Belediyesi uluslararası ve bölgelerarası turizmin gelişmesine önemli katkılar sağlayan ve bu yıl 23.'sü gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) yerini aldı. Edremit heyeti, Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi'nin 3 numaralı salonunun B-20 numaralı standında ziyaretçilerine ağırlıyor. Fuarın ilk gününde Edremit standında turizm profesyonellerine, seyahat acenteleri ve tur operatörleri başta olmak üzere bütün konuklara Kazdağları'nın yemyeşil doğası ile Ege'nin masmavi sularının buluştuğu Edremit'in tanıtımı yapılıyor.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, ilçemizi daha geniş kitlelere tanıtabilmek ve termal ve yaz turizminde yeni sezonda daha iyi bir ivme yakalamak amacıyla turizm fuarında yerimizi aldık. Edremit Belediyesi olarak ilçemizin zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere yöresel ürünlerimiz, doğal güzelliklerimiz, deniz, termal, Kazdağları, Antandros Antik kenti ve değişik tatil tercihleri ile Kuzey Ege'nin incisi Edremit'imizi daha iyi tanıtabilmek için çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:12 Kaynak: İHA

Ege, Doğu Akdeniz, Edremit, Ekonomi
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