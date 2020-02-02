Edremit, EMITT'te yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Edremit, EMITT'te yoğun ilgi gördü

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yoğun ilgi gören Edremit standında, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte zeytin fidanı dağıttı.

Edremit, EMITT'te yoğun ilgi gördü, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yoğun ilgi gören Edremit standında, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte zeytin fidanı dağıttı.

24'üncüsü düzenlenen EMITT fuarında, Edremit standı yoğun ilgi gördü. Zeytin ve zeytinyağı, zeytin sabunu, zeytin çayı ve 3 bin zeytin fidanının dağıtıldığı stantta dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler, zeytin işçisi performansı sergileyen soğuk heykellerle fotoğraf çektirdi. Fuarın üçüncü gününde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Edremit standını ziyaret etti. Ziyarette İmamoğlu, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile birlikte Edremit'te yetişen zeytin fidanlarını vatandaşlara dağıttı.

Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Böylesi büyük organizasyonlarda tüm dünyaya Edremit'i tanıtma fırsatını yakalıyoruz. Kentimizin turizm değerini daha da yukarı taşıyabilmek adına ilgili kurum, firma ve ajanslarla görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Edremit'e ve Edremitlilere ilgi ve sevgisini her zaman gösteren sevgili başkanımız Ekrem İmamoğlu'na da ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:34 Kaynak: DHA
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