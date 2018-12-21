Son Dakika Haberleri: Edremit, Geleneksel Çocuk Oyunlarını Sporda Yetenekle Buluşturuyor

Edremit, Geleneksel Çocuk Oyunlarını Sporda Yetenekle Buluşturuyor

4 saat önce

Balıkesir'in Edremit İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, "Sporda Yetenek 10'la Gelecek" projesi kapsamında Salih Korkut Budaras İlkokulunu ziyaret etti.

Edremit, Geleneksel Çocuk Oyunlarını Sporda Yetenekle Buluşturuyor, System.String[]
Balıkesir'in Edremit İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, "Sporda Yetenek 10'la Gelecek" projesi kapsamında Salih Korkut Budaras İlkokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Sırmalı, Salih Korkut Budaras İlkokulu Müdürü İzzet Kızmaz'dan, 105 öğrencinin katıldığı Geleneksel Çocuk Oyunları Kursu ve 18 öğrencinin katıldığı Satranç Kursu hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, Geleneksel Çocuk Oyunları Kursu'nda 1. sınıflara yönelik Fiziksel Etkinlikler Yarışması, 2. sınıflara yönelik Yağ Satarım Bal Satarım, 3. sınıflara yönelik Mendil Kapmaca, 4. sınıflara yönelik Kaleli Yakan Top etkinliklerine katıldılar.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Koç "Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizin nitelikli ve donanımlı olması bizim için çok önemli. Sporda Yetenek 10'la Gelecek projesi kapsamında özellikle spor yapma imkanı bulamayan öğrencilerimizin düzenli olarak istedikleri branşta spor yapmalarını sağlıyoruz. Spor; çocuğun zihinsel ve fiziksel olarak gelişmesini ve sağlıklı bir yaşam sürdürmesini sağlıyor, okul başarısını olumlu etkiliyor ve aynı zamanda öğrencilerimizi kötü alışkanlıklardan korumuş oluyor. 'Sporda Yetenek 10'la Gelecek' projesinden iyi neticeler alıyoruz ve kurslarımız tüm hızıyla devam ediyor." dedi - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:10 Kaynak: İHA

Balıkesir, Korkut, Edremit, Güncel
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