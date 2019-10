Edremit Gençlik Kurulu ilk toplantısını yaptı

Van'ın Edremit Belediyesinin yakın zamanda oluşturduğu 'Gençlik Kurulu', ilk toplantısını gerçekleştirdi.



Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatıyla gençlerin fikir ve önerileriyle kent yönetiminde söz sahibi olmasını sağlamak üzere oluşturulan 'Gençlik Kurulu' ilk toplantısını yaptı. Edremit Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılan toplantı, Başkan Say'ın başkanlığında gerçekleşti. 'Gençlik Kurulu' açılışında gençlere hitap eden Başkan Say, belediyenin hayata geçirdiği ve hazırlık aşamasında olan projeler noktasında gençlerin düşünceleriyle ve fikirleriyle katkı sağlamalarını istedi. Edremit'in gelişiminde gençlerin fikirlerinin kendileri için değerli olduğunu vurgulayan Başkan Say, "Kurulumuzda sizlerin fikirleriyle hayata geçen projeler özellikle 'Gençlik Kurulumuzun' katkılarıyla hayata geçirilmiş olduğu ilan edilecektir" dedi.



"Gençleri destekliyoruz"



Gençlerin desteklenmesi konusunda birçok adımın atıldığını ve atılmaya da devam ettiğini belirten Başkan Say, bugün burada kurdukları meclisin bu adımlardan bir tanesi olduğunu vurguladı. Gençlik Kurulu üyelerinin Edremit ve Van gençliğine örnek olacağını, çalışmalarıyla rehberlik yapacağını kaydeden Başkan Say, "Bu çalışmaların çok önemli olduğunu hep söylüyorum. Siz gençleri bu makamlarda bu sıralarda görmekten büyük keyif alıyorum, büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugünkü katılımımız hiç eksilmeden devam etmeli ve gündeminizde oluşacak bütün kararları ara ara sizlerle bir araya gelerek bizzat tartışacağız ve onların üzerine kendi birikimlerimizi de koyarak doğruyu bulmaya çalışacağız. Hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.



Yapılan konuşmanın ardından toplantı, gençlerin sırasıyla Edremit'e dair düşüncelerini ve fikirlerini masaya yatırarak, fikir alışverişinde bulunmaları ile devam etti. Birçok konu hakkında fikir birliği sağlanırken, program bir sonraki toplantı gününe kadar çalışma metodu ve proje havuzu oluşturma çalışmaları yapılması konularının karara bağlanması ile sona erdi. - VAN