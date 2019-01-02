Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü Yeni Binasında Hizmete Başladı

Balıkesir'i Edremit ilçesinde inşaatı tamamlanan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmet vermeye başladı.

Balıkesir'i Edremit ilçesinde inşaatı tamamlanan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmet vermeye başladı.



Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlıklı Yaşam Merkezi inşası tamamlanan yeni binasında hizmet vermeye başladı. Cennetayağı Mahallesi 825. Sokakta hizmet vermeye başlayan 3 dönüm arazi üzerindeki bin 600 metre kare kapalı alana sahip 3 katlı bina bir çok hizmeti Edremitlilere bir arada sunacak. - BALIKESİR

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