Edremit'in 40 yıllık altyapı sorunu sona eriyor - Son Dakika

Edremit'in 40 yıllık altyapı sorunu sona eriyor

07.01.2021 10:09
Edremit'in 40 yıllık altyapı sorunu sona eriyor, System.String[]

Van'ın turizm potansiyeliyle öne çıkan ilçelerinden Edremit'te yıllardır süren altyapı sorunu, belediyenin hayata geçirdiği 60 milyon liralık projeyle çözülecek.

Van'ın turizm potansiyeliyle öne çıkan ilçelerinden Edremit'te yıllardır süren altyapı sorunu, belediyenin hayata geçirdiği 60 milyon liralık projeyle çözülecek.

Edremit Belediyesince alt yapı sorunun giderilmesi amacıyla hazırlanan projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

112 Acil Çağrı Merkezinde düzenlenen toplantıya katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez, gazatecilere yaptığı açıklamada, Edremit'in altyapısı ile ilgili ihalenin neticeye bağlandığını söyledi.

Yüklenici firmaya yer tahsisinin yapıldığını belirten Bilmez, "Havaların ısınmasıyla hızlı bir şekilde çalışmalara başlanacak. Coğrafi ve turistik açıdan en güzel ilçemiz Edremit olmasına rağmen, maalesef bir kısmında altyapı anlamında ciddi sıkıntı vardı. İnşallah bu proje kısa sürede devreye alınır. Arıtma tesisimizde son aşamaya gelindi. Onu da devreye alacağız ve daha sağlıklı işleyecek bir sistem kuracağız. Bu anlamda projenin Edremit halkına, Van halkına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise ilçenin uzun yıllardan devam eden bir alt yapı sorununun olduğunu ifade etti.

İlçenin yeşilini barındıran kısımda bir alt yapı çalışmasının hiç olmadığını aktaran Say, şöyle devam etti:

"Seçim öncesinde ve sonrasında sahada en çok karşı karşıya kaldığımız sorunlardan biriydi. Uzun bir uğraştan sonra yaklaşık bir yıllık gecikmeyle de olsa bugün start vermiş olduk. Yüklenici firmada alanında uzman bir firma. Onlar da bir an önce şantiyesini kurup bu işi yapmayı arzuluyor. Edremit Belediyesi olarak bize düşen kısımda bu işin bir an önce bitirilmesini arzu ediyoruz. Projenin ilçemize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Toplantıya İller Bankası Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.

112 Acil, Edremit, Turizm, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edremit'in 40 yıllık altyapı sorunu sona eriyor - Son Dakika


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