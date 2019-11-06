Edremit'in altyapı sorunu tarihe karışıyor

Van'ın Edremit ilçesinin dev yatırımı olan altyapı ve terfi yapım işi, İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarıldı.



Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın yoğun girişimleri sonucu aylar öncesinde müjdesini verdiği altyapı sorunu tarihe karışıyor. Van'ın önemli turizm merkezi olan Edremit'in kanalizasyon şebekesi ve terfi hattı yapım ihalesi, 26 Kasım 2019 tarihinde 14.00'da gerçekleşiyor. Ankara'da yapılacak ihale sonrası iş teslimi için 500 gün belirlenirken, Edremit'in devası projesi de Başkan İsmail Say'ın sayesinde tamamlanmış olacak. Yapım işi kapsamında 64 bin 325 metre kanalizasyon şebekesi inşaatı, bin 679 adet muayene bacası, 45 bin adet parsel bacası ve 7 adet hazır paket terfi istasyonu imalatı yapılacak.



Başkan Say'dan teşekkür



Edremit'in en büyük sorunlarının başında gelen altyapı eksikliği yüzünden Ankara ve Van arası mekik dokuyan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, projenin ihaleye çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Say, "Edremit'imizin alt yapıyla ilgili çok önemli bir yatırıma ihtiyacı vardı. Bu projemiz 26 Kasım tarihinde Allah'ın izniyle gerçekleşecek ve ilimizin gözde ilçelerinden olan Edremit'imizin altyapı sorunu tarihe karışmış olacak. Altyapı yapım işinin tamamlanmasıyla Van Gölü'nün kirliliğine yol açan etkenlerde ortadan kalkmış olacak. Böylesi devasa bir projenin hayata geçmesinde, çalışmalarımız boyunca bize destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan'a ve İller Bankasına teşekkür ederiz" dedi. - VAN