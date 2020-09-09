Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yılı kutlandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü sade bir tören ile kutladı.

Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çelenk sunma töreni yapıldı. İlk olarak Edremit Kaymakamlığı çelengi ardından garnizon ve Edremit Belediyesi çelenkleri Atatürk Anıtına sunuldu. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Başkan Arslan "Edremit'i haksız yere işgal ettiler. Önce Türkçe tabelaları gözümüze baka baka indirdiler. Sonra Edremit'in Zeytin ağaçlarını, gözlerini kırpmadan kestiler ve yaktılar. Ardından sudan bahanelerle Edremitlileri tutukladılar, işkencelerden geçirdiler. Biz sussak bunları tarih haykırır. Bunları yaşayan akrabalarımızdır, atalarımızdır. 797 günlük esarete karşı, bir cesaret mücadelesi verildi. Bakarsanız o dev izleri, o eşsiz hatıraları görürsünüz. Gördükçe Edremitli atalarımızla gurur duyar, Edremit'in kıymetini daha iyi anlarsınız."dedi.

Koşuşmasında Başkan Arslan "Cesaretleri bizlere ışık tutsun, mücadeleleri yolumuzu aydınlatsın. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Edremitli olmakla bize gurur yaşatan atalarımıza selam olsun. Kurtuluşumuzun 98. Yıldönümü kutlu olsun."dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenlere; Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Fuat Kaya, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, askeri erkan ve daire müdürleri katıldı.

Daha sonra tören sona erdi. Protokol üyeleri tören sonrasında gaziler ile hatıra fotoğraf çektirdi. - BALIKESİR