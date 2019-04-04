Edremit'in Yeni Başkanı Hasan Arslan Mazbatasını Aldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucu Edremit Belediye Başkanı seçilen CHP'li Selman Hasan Arslan ve meclis üyeleri, Edremit Adliyesi'nde İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını teslim aldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucu Edremit Belediye Başkanı seçilen CHP'li Selman Hasan Arslan ve meclis üyeleri, Edremit Adliyesi'nde İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını teslim aldı.



Millet İttifakı'nın CHP'li adayı olarak girdiği 31 Mart yerel seçimlerinde Edremit Belediye Başkanı seçilen Selman Hasan Arslan ve meclis üyeleri, Edremit Adliyesi'nde bulunan İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldılar.



Edremit İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Aydın Polat, göreve yeni seçilen başkan ve meclis üyelerine başarılar diledi. Mazbata teslimi sonrası kısa bir konuşma gerçekleştiren Hakim Polat, "Edremit'te son derece saygılı, demokratik teamüllere uyulan bir seçim süreci yaşadık. Buna katkı sunan tüm siyasi partilerimize teşekkür ediyorum. Göreve seçilen Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Sayın Hasan Arslan'a ve ekibine de başarılar diliyorum" dedi.



Mazbata töreni nedeniyle Adliye Binası önünde kendisini bekleyen vatandaşlara ve gazetecilere hitaben konuşma gerçekleştiren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan "Değerli Edremitliler, gönüllerden aldığımız güç ve heyecanla zorlu bir seçim sürecini geride bıraktık. Bundan sonra önümüzde aydınlık ve güzel 5 yıl var. Sorumluluğumuz arttı, bunun bilinci içerisindeyiz. Ekibimizle beraber bu süreci en iyi şekilde yöneteceğimizden ve kimseyi ötekileştirmeden herkesin belediyesi ve başkanı olacağımızdan şüpheniz olmasın. Ben bugün burada, Edremit'e hizmet etmiş tüm yöneticilere de teşekkür etmek istiyorum. Edremit için taş taş üstüne taş koyan herkes bizim başımızın tacıdır. Herkes bizim için değerlidir, kıymetlidir. Bu duygularla hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 5 yıl Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.



Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Edremit Adliyesi'nde düzenlenen tören sona erdi. Törene Millet İttifakı ortakları CHP Edremit İlçe Başkanı Tayfun Gerkuş, İYİ Parti Edremit İlçe Başkanı Mehmet Emin Karabulut, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Edremit Belediye Başkanı Arslan, yarın saat 14.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk koyup ardından Belediye Başkanlığına geçerek görevi devralacak. - BALIKESİR

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