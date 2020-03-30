Edremit ışıklarda kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Edremit ışıklarda kaza: 1 yaralı
6 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edremit- Çanakkale karayolu Kipa kavşağında bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. E. K. idaresindeki 35 AH 6048 plakalı kamyonet, Yalçın D. İdaresindeki 67 AY 653 plakalı araçla henüz bilinmeyne nedenle çarpıştı. Kazada Edremit İtfaiye Frup Amirliği ekipleri önlem alırken Yalçın D. ise sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili jandarmanın araştırması sürüyor. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:38 Kaynak: İHA
Son Dakika "Evde kal" çağrısı yapan Grealish, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı! Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi