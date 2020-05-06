Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'dan

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kaymakamı Ali Sırmalı, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında azalma olduğunu belirterek vatandaşlara tedbirlerde rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

Sırmalı, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadele konusunda Edremit'te sıkı tedbirlerin uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Alınan tedbir ve kurallara vatandaşların büyük çoğunluğunun riayet etmesinden dolayı ilçede yeni vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşandığını vurgulayan Sırmalı, "Vatandaşlarımızın göstermiş oldukları hassasiyet ile elde edilen bu başarıyı havaların ısındığı bugünlerde de rehavete kapılmadan sürdürmelerini, sosyal mesafe kuralına dikkat etmelerini, mecbur kalmadıkça ve maske takmadan dışarı çıkmamaya özen göstermelerini rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Salgının tamamen kontrol altına alınması bakımından kurallara harfiyen uyulmasının son derece önemli olduğunu aktaran Sırmalı, özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından market, pazar, banka, PTT gibi yerlerde kalabalık olunmaması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Sırmalı, Vefa Sosyal Destek Grubu, güvenlik personeli ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.