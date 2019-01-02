Son Dakika Haberleri: Edremit Kaymakamlığından 20 Kişiye İstihdam

Edremit Kaymakamlığından 20 Kişiye İstihdam

1 saat önce

Edremit Kaymakamlığı ile Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) tarafından ortaklaşa yürütülen "Toplum Yararına Çalışma Programı" (TYÇP) kapsamında imzalanan protokol gereği 20 kişi 6 ay süreyle istihdam edilecek.

Edremit Kaymakamlığından 20 Kişiye İstihdam, System.String[]
Edremit Kaymakamlığı ile Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) tarafından ortaklaşa yürütülen "Toplum Yararına Çalışma Programı" (TYÇP) kapsamında imzalanan protokol gereği 20 kişi 6 ay süreyle istihdam edilecek.

Bugün itibarıyla işbaşı yapan işçiler, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, okul bahçe temizliği, bakım, onarım ve temizlik işleri ile Edremit İlçe Müftülüğü'ne bağlı cami ve Kur'an kurslarının temizlik işlerini yürütecek.

"Toplum Yararına Çalışma Programının" ülke genelinde uygulanan çok faydalı bir program olduğunu vurgulayan İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı, dört yıldır yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 110 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

TYÇP kapsamında Edremit'te vatandaşlara istihdam imkanı sunulduğunu dile getiren Sırmalı, şunları kaydetti:

"Edremit ilçemizin istihdamına büyük katkı sağlayan projemizi önemseyerek her yıl yeniliyoruz. Bu yıl da TYÇP kapsamında Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve İlçe Müftülüğümüze toplamda 20 kişi 6 ay süresince istihdam edilecek projemiz hem ailelere hem de bu vatandaşlarımızın istihdamına önemli katkılar sağlayacak. Bu nedenle ilçemizde böyle güzel projeler yürüttüğümüz için mutluyuz. Bu projemizle aynı zamanda; ilçemizde yardıma muhtaç insanların sayısı azalırken, aynı zamanda kamu hizmetinin yerine getirilmesinde büyük katkı sağlıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:17 Kaynak: AA

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