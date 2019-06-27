Edremit Kaymakamlığından bir ADEM daha
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Van'ın Edremit Kaymakamlığı tarafından yapımı devam eden aile destek merkezi (ADEM), açılış için gün sayıyor.
Van'ın Edremit Kaymakamlığı tarafından yapımı devam eden aile destek merkezi (ADEM), açılış için gün sayıyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:05 Kaynak: İHA
İlçenin Edremkent Mahallesi'nde yapımı devam eden aile destek merkezinde incelemelerde bulunan Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, ilgililerden bilgi aldı. Edremit Belediye Başkan Vekilliği yaptığı dönemde hayata geçirdiği projelerle bilinen ve verdiği sözleri tek tek yerine getiren Atıf Çiçekli, Erdemkent Mahallesi halkına verdiği sözü de yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Edremit ilçesinde görev yaptığı sürede birçok ADEM açan Çiçekli, temmuz ayında açılması planlanan merkezin gençler ve kadınlar için hizmet vereceği belirtti. Atıf Çiçekli, Erdemkent Mahallesi halkına söz verdiği aile destek merkezini yakında bitireceklerini belirterek, "Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Edremit Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptığım dönemde hizmete açtığımız parkımızın üst kısmına yaptığımız bu ADEM ile hanımlara ve gençlere çok güzel hizmetlerimiz olacak. Temmuz ayında hep beraber merkezimizin açılışını yapacağız inşallah" dedi. - VAN
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