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Edremit Kitap Fuarı'nda 40 metrekarelik tuvale resim yaptılar

44 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Edremit Kitap Fuarı' yoğun katılımla başladı.

Edremit Kitap Fuarı'nda 40 metrekarelik tuvale resim yaptılar, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Edremit Kitap Fuarı' yoğun katılımla başladı. 7 sivil toplum örgütü ve 69 yayınevinin stantlarının yer aldığı fuarda, 40 metrekarelik tuvale yaklaşık 100 çocuğun, 3 saatte yaptığı resim ilgiyle izlendi.
Edremit'in Altınkum Mahallesinde başlayan 3'üncü Edremit Kitap Fuarı'nda 7 sivil toplum örgütü ile 69 yayınevinin stantları yer aldı. 84 yerel yazarın da kitaplarının yer aldığı 9 gün sürecek olan Edremit Kitap Fuarı kapsamında 60 yazar ve konuk söyleşilerde bulunup, kitaplarını imzalayacak. Edremit'in Altınkum Mahallesi'nde düzenlenen kitap fuarına, ilçe merkezinin yanı sıra, turistik Güre, Altınoluk mahallelerinden de katılımcılar için otobüs seferleri düzenlendi.
Kitap fuarına katılan ünlü ressam Bedri Baykam da 40 metrekarelik bir tuvale çocuklarla birlikte resim yaptı. İlk olarak Baykam, 20 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğindeki tuvale Kazdağları resmi çizdi. Yüze yakın öğrenci de dönüşümlü olarak resim öğretmenleri eşliğinde tuvali yağlıboyayla boyadı. Öğrencilerin çalışması, fuara katılan kitapseverler tarafından ilgiyle izlendi. 3'üncü Edremit Kitap Fuarı, yazarların da katılımıyla 25 Ağustos gününe kadar sürecek.


- Balıkesir
Edremit, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:51 Kaynak: DHA
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