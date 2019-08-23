Son Dakika Haberleri: Edremit körfez ilçelerinde 96 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Edremit körfez ilçelerinde 96 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

52 dakika önce

Balıkesir'in Edremit Körfezi ilçelerinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen toplam 96 göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Edremit körfez ilçelerinde 96 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Körfezi ilçelerinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen toplam 96 göçmen ile 3 organizatör yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit Körfez Bölgesi'nde bulunan ilçelerden Yunanistan'ın Midilli Adası'na Göçmen Kaçakçılığı yapılacağına dair istihbari bilgileri jandarma ekipler, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesinde M.F. isimli organizatör ve 7 Afrika uyruklu, 7 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 14 göçmeni ele geçirdi.


Aynı saatlerde operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri Edremit'in Narlı Mahallesinde J.J. isimli organizatör ile birlikte 50 Afganistan uyruklu, 4 İran uyruklu olmak üzere toplam 54 göçmen, Havran ilçesi İnönü mahallesinde İ.M. isimli organizatör ve 11 Afganistan uyruklu göçmen, Eseler mahallesinde ise A.H. isimli organizatör ile birlikte 28 Afganistan uyruklu göçmeni kıskıvrak yakaladı.


Yakalanan organizatörler gözaltına alınırken, toplam 96 göçmen için ise yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Edremit, Körfez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocaeli'de vatandaşlar evlerini ve ağaçları saran tırtıllardan illallah etti
Canice öldürülen Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idamdır Cani koca, öldürdüğü eşini kıyma makinesiyle parçalayıp çöpe attı! 5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü: Otomobillere çarpmadım, onları öptüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 16:35:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit körfez ilçelerinde 96 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]