Edremit körfez ilçelerinde 96 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Edremit Körfezi ilçelerinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen toplam 96 göçmen ile 3 organizatör yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Edremit Körfez Bölgesi'nde bulunan ilçelerden Yunanistan'ın Midilli Adası'na Göçmen Kaçakçılığı yapılacağına dair istihbari bilgileri jandarma ekipler, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesinde M.F. isimli organizatör ve 7 Afrika uyruklu, 7 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 14 göçmeni ele geçirdi.



Aynı saatlerde operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri Edremit'in Narlı Mahallesinde J.J. isimli organizatör ile birlikte 50 Afganistan uyruklu, 4 İran uyruklu olmak üzere toplam 54 göçmen, Havran ilçesi İnönü mahallesinde İ.M. isimli organizatör ve 11 Afganistan uyruklu göçmen, Eseler mahallesinde ise A.H. isimli organizatör ile birlikte 28 Afganistan uyruklu göçmeni kıskıvrak yakaladı.



Yakalanan organizatörler gözaltına alınırken, toplam 96 göçmen için ise yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR