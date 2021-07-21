BALIKESİR - Edremit Körfezi bayramda doldu taştı

Kurban Bayramı tatili için yurdun değişik kentlerinden Edremit Körfezi'ne gelen vatandaşlar, Çanakkale- Balıkesir, İzmir-Çanakkale kara yollarında yoğunluğa neden olurken turizm işletmelerinde boş yer kalmadı.

Gündüz tatillerini plajlarda değerlendiren vatandaşlar, geceleri ise Akçay, Güre, Ören, İskele ve Altınoluk kordonuna giderek yürüyüş yapıyor, buradaki tesislerde vakit geçiriyor.

Yoğun ilginin etkisiyle oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Zaman zaman durma noktasına gelen trafiğe polis ekipleri müdahalede bulunarak yardımcı oluyor.

Edremit'in Güre Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Ceyhun Özsan, AA muhabirine, bayramda istedikleri yoğunluğu yakaladıklarını söyledi.

Tatile gelecek vatandaşların rezervasyon yapmadan yola çıkmamaları gerektiğini vurgulayan Özsan, şöyle konuştu:

"Gayet mutluyuz ve umutluyuz ama tedbiri de elden bırakmamak lazım. Bayram sonrası için de gelen taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Şu anda tatil severlerin bölgemize ve otelimize yoğun bir teveccühü var. Misafirlerimiz kesin rezervasyon yaptırarak geliyor. Planlı tatile çıkmak her zaman faydalı. Bunun faydasını tatilciler de görüyorlar."

Eylül ayına kadar rezervasyonlar yapıldı

Turizmci Uğur Bostancıoğlu da Kurban Bayramı dolayısıyla Kaz Dağları'na yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti.

İşletmeciler adına yoğunluktan memnun olduklarını dile getiren Bostancıoğlu, "Odalarımız bayramda komple dolu. Hatta eylül ayına kadar bütün rezervasyonlar şimdiden yapılmış durumda. Bu da bizi oldukça memnun ediyor." diye konuştu.

Bostancıoğlu, Kaz Dağlarının her zaman olduğu gibi yine yoğun bir ilgiyle karşılandığını sözlerine ekledi.