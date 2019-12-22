Edremit körfezi kuvvetli lodosun etkisinde - Son Dakika
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Edremit körfezi kuvvetli lodosun etkisinde

6 saat önce

Edremit Körfezi kuvvetli lodosun etkisindeBALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

Edremit Körfezi kuvvetli lodosun etkisinde

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Ayvalık, Burhaniye ve Edremit sahillerinde zaman zaman etkisini artıran fırtına nedeniyle dalgalar sahilleri döverken, Ayvalık'ta bazı tekneler su altında kaldı.

Ayvalık, Edremit ve Burhaniye sahillerinde saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Hafta içi Edremit Körfezi'nde yaşanan güneşli havanın ardından cumartesi günü itibarıyla şiddetli lodos başladı. Akçay ve Ayvalık'ta sağanakla karışık esen lodos nedeniyle oluşan dalgalar da sahillere vurdu. Ayvalık'ta lodos nedeniyle bazı teknelerin batarken, Şirinkent Mahallesi Sarp Kent Sitesi'nde bulunan bir market yanındaki ağaç da şiddetli lodos nedeniyle devrildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, lodosun etkisinin 24 Aralık 2019 Salı günü saat 18.00'a kadar süreceği bildirildi.

Edremit körfezi kuvvetli lodosun etkisinde

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:50 Kaynak: DHA
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