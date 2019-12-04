Son Dakika Haberleri: Edremit Körfezi'nde 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Son Dakika Güncel Edremit Körfezi'nde 21 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Edremit Körfezi'nde 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

6 saat önce

Edremit Körfezi'nde tespit edilen 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Edremit Körfezi'nde 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

Edremit Körfezi'nde tespit edilen 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Kuşadası Karakol Gemisi, Edremit Körfezi'nde düzensiz göçmenlerin içerisinde olduğu botu tespit etti.

Çalışma başlatan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, 21 düzensiz göçmenin kurtarılmasını sağladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Edremit Körfezi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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