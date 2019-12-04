Edremit Körfezi'nde 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edremit Körfezi'nde tespit edilen 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Kuşadası Karakol Gemisi, Edremit Körfezi'nde düzensiz göçmenlerin içerisinde olduğu botu tespit etti.

Çalışma başlatan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, 21 düzensiz göçmenin kurtarılmasını sağladı.