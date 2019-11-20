Son Dakika Haberleri: Edremit Körfezi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
Son Dakika Güncel Edremit Körfezi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Edremit Körfezi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca, Edremit Körfezi'nde bir botta tespit edilen 40 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Edremit Körfezi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığınca, Edremit Körfezi'nde bir botta tespit edilen 40 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Planlı keşif gözetleme faaliyetleri icra eden TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek, 40 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı." açıklamasında bulunuldu.

Edremit Körfezi, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lucescu sitem etti: Bir teşekkürü hak etmiyor muyum?
Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye bize yeni bir operasyon başlatmayacağını söyledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda HDP'lilerin elini sıkmadı Cinsel içerikli paylaşımlar yapan Ömür Gedik, tepkilerin odağı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 17:05:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit Körfezi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]