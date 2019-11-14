Son Dakika Haberleri: Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
Son Dakika Güncel Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

7 saat önce

Edremit Körfezi'nde tespit edilen 51 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

Edremit Körfezi'nde tespit edilen 51 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla karakol gemisinin, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek, 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Edremit Körfezi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:30 Kaynak: AA
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