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Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
7 saat önce
Edremit Körfezi'nde tespit edilen 51 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:30 Kaynak: AA
Edremit Körfezi'nde tespit edilen 51 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla karakol gemisinin, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek, 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladığı bildirildi.
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