Son Dakika Haberleri: Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı keşif gözetleme faaliyeti icra eden Tuzla karakol gemisinin Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarıldığı bildirildi.

Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı keşif gözetleme faaliyeti icra eden Tuzla karakol gemisinin Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG TUZLA karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı."

(Mehmet Kalay/İHA)

Edremit Körfezi, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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