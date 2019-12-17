Edremit Körfezi'nde bahar havası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit Körfezi'nde bahar havası - Son Dakika

Edremit Körfezi'nde bahar havası

6 saat önce

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, kış aylarının başlamasına rağmen bahar havası var. Vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarırken, kordon ve plajlardaki çay bahçelerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Edremit Körfezi'nde bahar havası, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, kış aylarının başlamasına rağmen bahar havası var. Vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarırken, kordon ve plajlardaki çay bahçelerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar olan yaklaşık 145 kilometre sahil bandına ve Kazdağları'nı içinde barındıran Kuzey Ege'de, bahardan kalma günler yaşanıyor. 20 dereceye yaklaşan güneşli havanın hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar ise, özellikle Edremit'e bağlı Akçay, Altınkum ve Altınoluk mahallelerinin kordonları ve Burhaniye'nin Ören Mahallesi ile Ayvalık'ın Cunda Adası'nda deniz kenarlarını tercih ediyor. Aileler, güzel havaları fırsat bilerek, çocuklarını parklarda oynatıyor,

Üniversite eğitimi için Burhaniye'ye geldiğini söyleyen Dilara Yıldırım, "Mayıs ve haziran başlarında yaşanacak havaları şu an burada yaşıyoruz. Hava serindir diye kaban giyip çıktım ama aralık ayında böyle sıcak olacağını tahmin etmemiştim" dedi.

Ders çıkışı ev yerine deniz kenarına gelerek güzel havanın tadını çıkarmak istediklerini söyleyen Ecem Nur Sarıoğlu ise, "Aralık ayındayız ama şu an sadece ceket ile bile gezilebilecek durumda. Ören gibi şanslı bir yerde yaşıyoruz" diye konuştu.

RAHATSIZ OLAN DA VAR

Hava sıcaklıklarının yüksek olması bazı vatandaşları da rahatsız ediyor. Mevsim normallerinin üstünde olan sıcaklıklar nedeniyle, kimi vatandaşlar da doğanın dengesinin bozularak, hastalıkların artabileceği endişeni yaşıyor. Akçay Mahallesi'nde esnaf olan Fehim Üstüner, "Çevremde yaşayanlar hava sıcaklıklarının bu şekilde yüksek olmasında memnunlar ama bu durumu pek de iyi değerlendirmiyorum. Şu an kış aylarındayız ve tabiat olarak, iklim olarak mevsimini yaşamamız lazım. Şu an her tarafta karasinek ve sivrisinek var. Mevsim normale dönmedikten sonra bunları hiçbir zamanında ölmez, mikroplar ölmez. Normal olarak mevsimi yaşamamız gerektiğini düşündüğüm için bana göre sevinilebilecek bir olay değil" diye konuştu.


- Edremitbalıkesir
Edremit Körfezi, Balıkesir, Güneşli, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

40 yıldır takım elbise ile çaycılık yapıyor
Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı

Son Dakika Haberleri
21:04 Trump'ın eski kampanya danışmanına Rusya soruşturmasında 45 gün hapis - Son Dakika
20:56 İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "Bu parlamento öncekine göre çok daha iyi" - Son Dakika
20:56 Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
20:52 Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı - Son Dakika
20:50 Türksat AŞ Genel Müdürü Şen: "Gençlere başarılarını katlayacağı ortamı sunmaya hazırız" - Son Dakika
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:10:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit Körfezi'nde bahar havası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]