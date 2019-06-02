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Edremit Körfezi'nde bayram trafiği drone ile denetlendi

45 dakika önce

Balıkesir'de, Ramazan Bayramı tatilinde Edremit Körfezi'nde oluşan araç yoğunluğu havadan denetlendi.

Edremit Körfezi'nde bayram trafiği drone ile denetlendi, System.String[]
Balıkesir'de, Ramazan Bayramı tatilinde Edremit Körfezi'nde oluşan araç yoğunluğu havadan denetlendi.
Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Emniyet Müdürü Zafer Sönmez ve Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Özkan Kavak, Çanakkale- İzmir kara yolunun Balıkesir-Çanakkale il sınırındaki Mıhlı kontrol noktasında ekiplerin denetimlerini koordine etti.
Körfez bölgesine giren araçları drone ile görüntüleyen Sırmalı ile beraberindeki emniyet ve jandarma yetkilileri, yoğunluk olan noktalara anında müdahale edilmesini sağladı.
Edremit Körfezi girişindeki kontrol noktasında araçları durduran Sırmalı, sürücülerden yolculuk esnasında dikkatli olmalarını istedi.
Sırmalı, uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri ve trafik ekiplerinin 24 saat esasına göre fedakarca çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.
Trafik yoğunluğunun sürdüğünü vurgulayan Sırmalı, "Vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde yolculuk yapmaları için tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Sürücülerimizin kuralları ihlal etmemesini istiyoruz. Emniyet kemerlerini takmaları, dikkatli olmaları ve yayalara öncelik vermeleri hususunda daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Yorulduklarında mutlaka dinlensinler. Lütfen bu bayram sevincimizi üzüntüye dönüştürmeyelim." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:43 Kaynak: AA
Balıkesir, Edremit Körfezi, Edremit, Güncel
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