Son Dakika Haberleri: Edremit Körfezi'nde bayram yoğunluğu
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Edremit Körfezi'nde bayram yoğunluğu

1 saat önce

Kurban Bayramı'nda tatil için Edremit Körfezi'ni tercih edenler bölgede yoğunluk oluşturuyor.

Kurban Bayramı'nda tatil için Edremit Körfezi'ni tercih edenler bölgede yoğunluk oluşturuyor.
Çanakkale-Balıkesir ve Çanakkale-İzmir kara yollarının Akçay ile Altınoluk tatil bölgelerinin girişlerinde araç yoğunluğu yaşanıyor.
Akçay Mahallesi'nden geçen E-87 kara yolu giriş kavşağı, polis ekipleri tarafından zaman zaman araç trafiğine kapatılıyor.
Bölgede araç trafiğinde yaşanan yoğunluk nedeniyle özellikle E-87 kara yolunda kilometrelerce kuyruk oluşuyor.
Akçay'a girmek isteyen araçların oluşturduğu konvoy nedeniyle İzmir-Çanakkale kara yolunda da zaman zaman trafik akışı duruyor.
Polis ekipleri, bölgedeki trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 01:13 Kaynak: AA
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