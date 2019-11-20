Edremit Körfezi'nde çipura bereketi

Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezinde balığa çıkan İsmail Talay ile Saydan Çolakoğlu 100 adet çipura balığı ile dönerken, bereket yaşandığını söylediler. Kendilerine ait tekne ile denize açılan iki arkadaş olta ile tuttukları balıkları yakınlarına dağıttı.



Burhaniye'de Doğalgaz tesisatçılığı yapan İsmail Talay ve Saydan Çolakoğlu, boş zamanlarını denizde geçirirken, çok bereketli bir gün geçirdi. Gün boyu Edremit Körfezinde olta ile balık avladıklarını anlatan İsmail Talay, "Bu günlerde bol miktarda çipura çıkıyor. Bu gün bizde 100 adet çipura yakaladık. Balık avı bizi dinlendiriyor. Yakaladığımız balıkları da yakınlarımıza ve arkadaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu günlerde çipura bereketi yaşanıyor" dedi - BALIKESİR