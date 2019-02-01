Edremit Körfezi'nde Denizin Rengi Değişti

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 2 haftadır etkili olan yağışların ardından dağlardan gelen çamurlu su denizin rengini değiştirdi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 2 haftadır etkili olan yağışların ardından dağlardan gelen çamurlu su denizin rengini değiştirdi.



Edremit Körfezi'nde yağışların ardından Kazdağları ve Madra Dağı'ndan derelere akan çamurlu su denizle buluştu. Lodosun etkisiyle Edremit Körfezi'ne yayılan çamurlu su denizin rengini de değiştirdi. Sahilde güneşli havanın tadını çıkaran Durmuş Korkmaz, "Dere ağızları denizle buluşuyor. Yağmur yağdığında dağlardan gelen çamurlu su denizin rengini değiştiriyor. Dün bölgemizde çok şiddetli yağmur vardı. Bugün ise güneşle beraber daha güzel bir görüntü ortaya çıktı" dedi. - Edremitbalıkesir

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