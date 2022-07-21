Güvenlik kamerasında kaza günü saat 20.20 sıralarında fiber teknenin bağlı olduğu Zeytinli Çayından denize açılan 3 arkadaşın görüntüleri yer alıyor. Bölgede ise arama çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Edremit Körfezi'nde kaybolan iki kişinin kazadan dakikalar önceki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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