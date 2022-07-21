Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ardından alabora olduktan sonra batan teknede kaybolan 2 kişinin kazadan dakikalar önce güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik kamerasında kaza günü saat 20.20 sıralarında fiber teknenin bağlı olduğu Zeytinli Çayından denize açılan 3 arkadaşın görüntüleri yer alıyor. Bölgede ise arama çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Edremit Körfezi'nde kaybolan iki kişinin kazadan dakikalar önceki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika