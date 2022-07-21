Edremit Körfezi'nde kaybolan iki kişinin kazadan dakikalar önceki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Edremit Körfezi'nde kaybolan iki kişinin kazadan dakikalar önceki görüntüleri ortaya çıktı

21.07.2022 14:16

Edremit Körfezi'nde kaybolan iki kişinin kazadan dakikalar önceki görüntüleri ortaya çıktı Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ardından alabora olduktan sonra batan teknede kaybolan 2 kişinin kazadan dakikalar önce güvenlik kamerasına yansıyan...

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ardından alabora olduktan sonra batan teknede kaybolan 2 kişinin kazadan dakikalar önce güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasında kaza günü saat 20.20 sıralarında fiber teknenin bağlı olduğu Zeytinli Çayından denize açılan 3 arkadaşın görüntüleri yer alıyor. Bölgede ise arama çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

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EDREMİT'TE BATAN TEKNEDEKİ KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 2'NCİ GÜNÜNDE SÜRÜYOR EDREMİT'TE BATAN TEKNEDEKİ KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 2'NCİ GÜNÜNDE SÜRÜYOR Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürdü Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürdü
Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edremit Körfezi'nde kaybolan iki kişinin kazadan dakikalar önceki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit Körfezi'nde kaybolan iki kişinin kazadan dakikalar önceki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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