Üye Girişi
Edremit Körfezi'nde kuvvetli sağanak taşkınlara neden oldu - Son Dakika

Edremit Körfezi'nde kuvvetli sağanak taşkınlara neden oldu

03.02.2022 14:15
Edremit Körfezi'nde kuvvetli sağanak taşkınlara neden oldu

Edremit Körfezi'nde iki gündür devam eden kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Edremit Körfezi'nde iki gündür devam eden kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Edremit ilçesine bağlı Çıkrıkçı ile Burhaniye ilçesinin Çoruk kırsal mahallelerini birbirine bağlayan asfalt yol, aşırı yağışlardan Havran Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu sular altında kaldı.

Önlem amacıyla jandarma tarafından yol trafiğe kapatıldı.

Ayrıca, çevredeki tarım arazilerinde su baskınları yaşandı.

Kuvvetli sağanak nedeniyle körfezdeki bazı derelerin debilerinde de artış meydana geldi.

Edremit Körfezi'nde kuvvetli sağanak taşkınlara neden oldu
Edremit Körfezi'nde kuvvetli sağanak taşkınlara neden oldu
Edremit Körfezi'nde kuvvetli sağanak taşkınlara neden oldu
Edremit Körfezi'nde kuvvetli sağanak taşkınlara neden oldu

YORUMLAR
500

Edremit Körfezi, Edremit, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edremit Körfezi'nde kuvvetli sağanak taşkınlara neden oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti! Ukrayna yetkilileriyle görüşmeler başladı
14:59 Bekir Bozdağ talimatı verdi! Kravat, sakal "iyi hal" indirimi olmaktan çıkıyor
14:54 Canlı yayında ilginç anlar! Sunucu Melike Çelik dayanamayıp kahkahayı patlattı
14:45 Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa edip yeni parti mi kuracak? İddialara sert yanıt verdi
14:33 İstiklal Caddesi'nde parfüm almayınca turisti tekmeleyip, başında şişe parçaladılar
14:20 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Sedat hapse girecek mi?
14:18 Mahkum dizisinde bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı koruyabilecek mi?
14:13 France 24'ten dikkat çeken analiz: Ukrayna-Rusya krizini çözerse NATO'daki gücü daha da artar
14:00 Semih Kaya Galatasaray'a dönüyor
13:54 Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 15:14:21. #1.12#
SON DAKİKA: Edremit Körfezi'nde kuvvetli sağanak taşkınlara neden oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement