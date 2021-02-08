Edremit Körfezi'nde lodos etkili oldu - Son Dakika
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Edremit Körfezi'nde lodos etkili oldu

Edremit Körfezi'nde lodos etkili oldu

08.02.2021 18:48

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi.

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Bazı balıkçı tekneleri şiddetli lodostan zarar görürken, dev dalgalar adeta sahilleri dövdü.

Ayvalık, Edremit ve Burhaniye sahillerinde şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Edremit Körfezi'nde öğle saatlerinde etkili olan lodos, balıkçı teknelerin bazılarının batmasına neden oldu. Bazı tekneler de su aldı. Dev dalgalar sahilleri adeta dövdü.

Sahil kenarındaki  kafelerin bahçe kısımlarına kadar gelen dalgalar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ

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-Sahillerden genel ve detay görüntüler-Batan tekneden detay görüntü

Haber: Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Edremit Körfezi'nde lodos etkili oldu - Son Dakika
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