Son Dakika Haberleri: Edremit Körfezi'nde Sağanak

Edremit Körfezi'nde Sağanak

1 saat önce

Edremit Körfezi'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

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Edremit Körfezi'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Sağanak nedeniyle Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde tarım arazileri su altında kalırken bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Burhaniye ilçesinin Orjan ve Denetko bölgelerinde evlerin bulunduğu alan sular altında kaldı.

Edremit ve Burhaniye'de ekipler, baskınların yaşandığı evlerin bodrum ve zemin katlarındaki suyun boşaltılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aralıklı ve zaman zaman gök gürültülü sağanağın gelecek hafta da devam edeceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:34 Kaynak: AA

Balıkesir, Burhaniye, Edremit Körfezi, Edremit, Güncel
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