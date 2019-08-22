Son Dakika Haberleri: Edremit Körfezi'nde sazlık alanda yangın (2)
Son Dakika Güncel Haber

Edremit Körfezi'nde sazlık alanda yangın (2)

27 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Edremit'e bağlı Akçay Mahallesi ile Burhaniye ilçesi arasındaki Dalyan mevkisinde deniz kıyısına yakın sazlık bir alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir, Edremit, Akçay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'da hastanede yangın: 1 ölü, 8 yaralı
İzmir'in ardından Balıkesir ve Muğla da alev alev yanıyor Almanya'nın Bielefeld şehrinin var olmadığını kanıtlayana 1 milyon euro ödül verilecek 91 yaşındaki adamın akciğerinden 10 santimetrelik çivi çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 17:34:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit Körfezi'nde sazlık alanda yangın (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]