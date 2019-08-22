Son Dakika Haberleri: Edremit Körfezi'nde sazlık alandaki yangın
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Edremit Körfezi'nde sazlık alandaki yangın

42 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edremit Körfezi'nde sazlık alandaki yangın, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edremit'e bağlı Akçay Mahallesi ile Burhaniye ilçesi arasındaki Dalyan mevkisinde deniz kıyısına yakın sazlık alanda çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına iki helikopter ile çok sayıda itfaiye aracı katıldı.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

Tedbir amaçlı kapatılan Edremit-Burhaniye sahil yolu yeniden ulaşıma açılırken, yangında göçmen kuşların göç yolundaki 50 hektar sazlık alan zarar gördü.

Ekiplerin karadan soğutma çalışmaları devam ediyor.

Burhaniye, Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:52 Kaynak: AA
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