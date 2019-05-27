Son Dakika Haberleri: Edremit Körfezi'nde sıcaklıklar arttı, deniz sezonu açıldı

Edremit Körfezi'nde sıcaklıklar arttı, deniz sezonu açıldı

1 saat önce

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, kent sakinleri soluğu deniz kenarında aldı.

Edremit Körfezi'nde sıcaklıklar arttı, deniz sezonu açıldı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, kent sakinleri soluğu deniz kenarında aldı. Balıkesir Valiliği tarafından yapılan uyarıda sıcaklıkların 5 ila 10 derece yükseleceği belirtildi.
İlkbaharın sona ermesine sayılı günler kala Balıkesir'de hava sıcaklıkları da artmaya başladı. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla kentte deniz sezonu açıldı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 5 ila 10 derece arasında yükseleceği belirtildi. Afrika üzerinden gelen sıcak havanın etkisiyle kentte yarından itibaren mayıs ayının en yüksek hava sıcaklığına ulaşılacağı kaydedildi.
Açıklamada, "Balıkesir kıyı ilçelerinde 30, iç kesimlerde ise hava sıcaklığının 37 dereceye ulaşması bekleniyor. Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir" denildi.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:50 Kaynak: DHA
Balıkesir, Edremit Körfezi, Güncel
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