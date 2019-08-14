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Edremit Körfezi'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu

54 dakika önce

Edremit Körfezi'nde tatilcilerin dönüş yolculuğuBalıkesir'in Edremit Körfezi'nde 4 günlük Kurban Bayramı tatilini tamamlayıp, dönüşe geçenler; Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit ilçeleri üzerindeki E-87 yolunda araç yoğunluğu oluşturdu.

Edremit Körfezi'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu
Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde 4 günlük Kurban Bayramı tatilini tamamlayıp, dönüşe geçenler; Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit ilçeleri üzerindeki E-87 yolunda araç yoğunluğu oluşturdu.
Bayram tatilini Kuzey Ege'de geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit'in turistik mahallelerinin bulunduğu giriş- çıkışlarda zaman zaman araç yoğunluğu meydana geldi. Trafiğin durma noktasına geldiği bazı bölgelerde, bayram boyunca kavşaklarda 24 saat nöbet tutan jandarma ve polis ekipleri, müdahalede bulunarak, trafik akışını sağladı. Edremit-Balıkesir yolunda da araç yoğunluğu oluştu. Trafik, tatil beldelerinin olduğu bölgelere göre akıcı ilerliyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 06:14 Kaynak: DHA
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