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BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor

15 Temmuz 2021 Perşembe 18:26
BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor, System.String[]

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Edremit Körfezi yönüne giden vatandaşlar, Çanakkale-Balıkesir ve İzmir-Çanakkale kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Edremit Körfezi yönüne giden vatandaşlar, Çanakkale- Balıkesir ve İzmir-Çanakkale kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

Yıllık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde önemli konumda bulunan Edremit Körfezi'ndeki tesislere gitmek için bugünden yola çıkan tatilcilerin araçları, Çanakkale-Balıkesir ve İzmir-Çanakkale kara yollarında yoğunluk oluşturdu.

Tatilini Edremit, Altınoluk, Akçay, Güre, Burhaniye, Ören, Ayvalık ve Cunda Adası'nda geçirmek isteyenler, özellikle Akçay ve Güre kavşaklarında yaklaşık 3 kilometre uzayan kuyruklarda bekledi.

Polis ve jandarma ekipleri, trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda sinyalizasyonu devre dışı bırakarak, araç geçişlerine yön verdi.

BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor
BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor
BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor
BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor
BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor
BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor
BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Edremit Körfezi, Çanakkale, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


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