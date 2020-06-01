Edremit Körfezi'nde üretilen zeytinler kalite analizinden geçirilecek

Burhaniye Ticaret Odasınca zeytincilikle ilgili hazırlanan "Kalite İçin Analiz" başlıklı proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda belirlenen "Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi" (SAGE) temalı mali destek programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Güney Marmara Kalkınma Ajansından (GMKA) yapılan açıklamada, projenin desteklenmesine ilişkin sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, GMKA Genel Sekreteri Hasan İskender ve Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aysel tarafından imzalanan proje ile Edremit Körfezi bölgesinde üretilen zeytin yağını analiz edecek modern bir laboratuvar kurulacağı duyuruldu.

Projenin kalitenin kontrol edilmesi, edinilecek coğrafi işaretin sürdürülebilmesi ve kaliteli Türk zeytinyağı konseptinin gerçekleştirilmesine de katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Proje kapsamında ilçede kurulacak duyusal ve kimyasal analiz laboratuvarı sayesinde, Burhaniye zeytinyağı coğrafi işareti denetlenebilecek, üyeler Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı Tebliği'ne ve Türk Patent Enstitüsünce onaylanan kriterlere uygun zeytinyağları üretilebilecek. Ayrıca zeytinyağının markalaşma gelişimine katkı sağlanması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.