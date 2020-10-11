Edremit Körfezi'nde yağmur zeytine iyi geldi - Son Dakika

Edremit Körfezi'nde yağmur zeytine iyi geldi

11.10.2020 15:45
Edremit Körfezi'nde yağmur zeytine iyi geldi, System.String[]

BALIKESİR'in Edremit Körfezi bölgesinde 2 gün süreyle devam eden yağmur zeytin üreticisini sevindirdi.

BALIKESİR'in Edremit Körfezi bölgesinde 2 gün süreyle devam eden yağmur zeytin üreticisini sevindirdi. Meteorolojinin fırtına ve dolu uyarıları ile tedirgin olan zeytin üreticileri, afetsiz gelen yağmurla mutlu oldu.

Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde etkili olan yağmur zeytin üreticilerinin yüzünü güldürdü. Yağmurla birlikte zeytinler irileşirken, zeytinde ve yağda kalitenin artacağını anlatan çiftçiler, zeytinyağına iyi fiyat bekliyorlar. Aylardır yağmuru bekleyen çiftiler, hasat hazırlığına başladı.

Yörede 5 aydır yağmur düşmediğini belirten Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, "Yaklaşık 5 aydır yağmur yoktu. 2 gündür düşen yağmur zeytinin yüzünü güldürdü. Yağmurla birlikte kuraklık ortadan kalktı. İnşallah bundan sonra da yağmurun devamı gelir. Çiftçinin yüzü güldü. İnşallah, yağ fiyatları da iyi olur. Bereketli bir sezon bekliyoruz" dedi.

Zeytinci İbrahim Ekşi de, "5 aydır yağmur yoktu. Zeytinler çok bunalmıştı. Yağmur yağdı. Zeytincinin yüzü güldü.  Mahsulümüz iyi olacak. İnşallah yağımıza da iyi bir fiyat verilirse yüzümüz güler" dedi.


Edremit Körfezi'nde yağmur zeytine iyi geldi
Edremit Körfezi'nde yağmur zeytine iyi geldi
Edremit Körfezi'nde yağmur zeytine iyi geldi
Edremit Körfezi'nde yağmur zeytine iyi geldi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edremit Körfezi'nde yağmur zeytine iyi geldi - Son Dakika

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